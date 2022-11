Kies voor middeleeuws vermaak op het Binnenhof: de toeristen zullen toestromen

column Wat heb je liever in je achtertuin: een parkiet of een ijsbeer?

Een sommatiebrief van de gemeente Den Haag, die ontvang ik niet vaak. Toch is het de bedoeling dat ik mij op donderdag 24 november in het wijkcentrum kom melden, teneinde samen met de buurtorganisatie en ‘energiecoaches’ te kijken naar mijn energieverbruik. Want, ik citeer de brief: ‘We verbruiken met elkaar teveel energie.’ Zo, meteen even je burgers een schuldcomplex aanpraten.

18 november