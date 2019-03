Kieswijzer 2019: Ontdek jouw politieke smaak

De Kieswijzer voor de Provinciale Statenverkiezingen die vandaag is gelanceerd helpt bij het maken van de juiste keuze in het stemhokje. Welke maatregelen moet een provincie nemen om de veiligheid op de provinciale wegen te vergroten? Heeft de provincie als bestuursorgaan nog wel toekomst? Twee thema’s die zich niet makkelijk laten vangen in een stelling waarop met eens of oneens moet worden geantwoord. Neem het voorbeeld over de provinciale weg. Enkele maanden terug schreven we nog dat bijna de helft van de ongelukken in het Nederlandse verkeer plaatsvinden op provinciaal asfalt. Dat er iets moet gebeuren om de veiligheid op zulke wegen te vergroten is evident. In de Kieswijzer wordt daarom niet gevraagd óf maatregelen nodig zijn, maar welke. Bij ieder thema krijgt de kiezer steeds vijf mogelijke oplossingen voorgeschoteld.

Onderwerpen die spelen

In de Kieswijzer leggen we onderwerpen voor die spelen bij de kiezers. We stellen niet de ingewikkelde vraag welke alternatieve energiebron de voorkeur heeft. Maar als in een provincie is gekozen voor windmolens, willen we weten waar de kiezer vindt dat die moeten komen. Daar heeft iedereen een mening over.



Doordat de Kieswijzer voor elke provincie een aparte stemhulp heeft, is het mogelijk om in te zoomen op de grote regionale thema’s. Aan het eind krijgt de kiezer per thema te zien welke partij het best aansluit op de gegeven antwoorden.



Dat helpt bij het maken van een goed afgewogen keuze in het stemhokje.



Klik door om de Kieswijzer te doen.



