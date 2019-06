Kijk door andere ogen naar de Haagse bouwkunst tijdens Dag van de Architectuur

Dit jaar is het thema van de Dag van de Architectuur ‘Door de ogen van ...’. Bezoekers kunnen tijdens het evenement de gebouwen bijvoorbeeld door de ogen van kunstenaars, fietsers, historische figuren of architecten bekijken. Het doel van de Dag van de Architectuur is het toegankelijk- en zichtbaar maken van de Haagse Architectonische pracht en praal. De ervaring van architectuur binnen de stad wordt bepaald door wie je bent en waar je woont. Door middel van rondleidingen, tentoonstellingen, films en excursies wordt je meegenomen op een tour door de stad.

In het programma worden verschillende locaties in de stad belicht. Zo kun je onder andere verschillende ministeries bezoeken, de RAC Hallen, de Tweede Kamer, de Raad van State en de Maakhaven. Daarnaast zijn er veel activiteiten waaronder de Street Art Run Tour op de Binckhorst, Schilderswijk By Night en een wandeling door de ogen van de Stadsbouwmeester. Ook is er speciale kinderworkshops: Bouw je eigen droomhuis, en kun je een Ooievaart (ge)bouwenvaart en fietstour doen. Vanaf 5 juni is het mogelijk om in te schrijven voor rondleidingen en activiteiten.

Studenten van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst hebben in het kader van het thema ‘Door de ogen van..’ allerlei verschillende ervaringen van Den Haag vastgelegd in video’s. Deze geven inzicht in de belevingswereld van de bewoners van Den Haag.

Bekijk hieronder de video.