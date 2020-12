Kijk en luister mee: HTM'ers zingen op z'n Haags dit bizarre jaar uit

,,We hebben de Ho Ho Den Haag kersttram en het was eigenlijk vrij logisch in het verlengde daarvan het Ho Ho Den Haag lied te doen", zegt woordvoerder Marijke Poppelier van de HTM. ,,Gewoon omdat we dit bewogen jaar op bijzondere wijze wilden afsluiten. Een beetje vrolijkheid in deze toch voor iedereen heel moeilijke situatie. En dat wilden wij met een onvervalste Haagse noot en op zijn HTM’s luister bij zetten."

Kersttram

Het idee was om buschauffeurs en trambestuurders op te roepen het lied te komen inzingen, maar dat plan verviel door de verscherpte coronamaatregelen. ,,Toen hebben wij twee collega’s gevraagd van wie we wisten dat ze kunnen zingen: John Baltus, trambestuurder én muzikant en Omar Christiaan Vierhout, buschauffeur. HTM’ers Sandra, Kim en José hebben de clip gefilmd en gemonteerd."

,,Ik moest ervoor uit mijn comfortzone, want ik ben gitarist en geen zanger", zegt hij. Maar gezien de vele reacties die hij krijgt ‘privé en op de werkvloer’ is er met zijn zang ook niets mis. ,,We hebben het vorige week opgenomen in een studio in Nootdorp want het geluid moet natuurlijk goed zijn. Voor de clip maakte ik een rit met de kersttram.”