Kijk hier hoe Mall of the Netherlands eruit gaat zien!

Van Twillert ziet er opgewekt uit als hij door de Mall of the Netherlands loopt in Leidschendam. De contouren van 'wat nog niet bestaat in Nederland op winkelgebied' worden goed zichtbaar. Het geeft de directeur Nederland van Unibail-Rodamco-Westfield, de internationale ontwikkelingsmaatschappij die het complex voor 600 miljoen neerzet, 'eindelijk' de kans te laten zien wat hij bedoelt met het concept. Want met woorden is het onvoldoende uit te leggen. Je moet het zien. Dan begin je te begrijpen wat in het jargon heet 'beleving'.