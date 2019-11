Kijk hier hoeveel vermogen mensen in jouw gemeente gemiddeld hebben

Ondernemer Opera was eerder verdachte in groot onderzoek naar witwassen en illegaal gokken

14:51 Ondernemer A.A. van partycentrum Opera aan de Fruitweg die verdachte is in het corruptie-onderzoek rondom oud-wethouder Richard de Mos, blijkt al eerder verdachte te zijn geweest in een ander groot justitieel onderzoek. De man was in 2017 verdachte in een groot onderzoek naar witwassen en illegaal gokken. Dat blijkt uit stukken van de politie die in handen zijn van bezwaarmakers die de nachtontheffing van het zalencentrum aanvechten.