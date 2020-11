Kijk hier live mee: Haagse vrouwen in actie tegen straatintimidatie tijdens debat

LIVEVrouwen uit Den Haag bijten vanavond opnieuw van zich af tijdens een debat over straatintimidatie. Ongepaste kreten, sissende geluiden en ongevraagde aanrakingen. De vrouwen zijn de problemen in de stad helemaal zat en denken mee over de aanpak ervan.

Meer dan 80 procent van de vrouwen en meisjes is de afgelopen 12 maanden geconfronteerd met seksuele intimidatie in de openbare ruimte in Nederland, concluderen onderzoekers. Elke week doen 24 vrouwen in Nederland aangifte van verkrachting.

Straatintimidatie in Den Haag en Scheveningen is al tijden een grote zorg. Scheveningse vrouwen zetten het probleem in juni al op de kaart met hun ‘tot hier en niet verder-demonstratie’. Ook burgemeester Jan van Zanen vindt dat ‘elke vrouw zich overal veilig moet kunnen voelen, zowel ’s nachts als overdag’. ,,Onafhankelijk van haar kleding of afkomst. Helaas is dit niet altijd het geval.”

Van Zanen erkent de problemen en zette gisteravond als eerste stap zijn handtekening onder het manifest ‘Safe Streets’ van de Verenigde Naties, dat specifiek oproept iets te doen tegen vernederingen en geweld tegen vrouwen.

Serieuze aanpak

De gemeente Den Haag wil de straatintimidatie, die voor tienduizenden vrouwen zo ingrijpend is, serieus aanpakken. Maar het antwoord op de vraag hoe dat onaanvaardbare gedrag moet worden aangepakt is er nog niet en is ook juridisch niet eenvoudig te beantwoorden.

Maar het begin is er. Zo hebben ruim 10.000 inwoners (niet alleen vrouwen) een vragenlijst gekregen over hun ervaring op straat. De resultaten daarvan komen begin volgend jaar en zijn cruciaal voor het opstellen van een lokale aanpak, zegt wethouder Bert van Alphen. Ook het debat van donderdagavond draagt daar aan bij.

Catcalling

Psst meisje, hoeveel vraag je voor een uur? Vieze hoer! Wat ben je lelijk! Zomaar drie voorbeelden van opmerkingen die meisjes en vrouwen op straat naar hun hoofd geslingerd krijgen. Eerder deze maand spraken wij met de Haagse Claudia Vincken (27). Zij is deze catcalling zat. Als protest krijt ze de letterlijke teksten op de stoep.

Bekijk hieronder de beelden. Tekst gaat verder onder de video.

Ook bij Amara van der Elst (19) gaan het gesis en de handen op haar billen van wildvreemde mannen op straat haar pijnlijk onder de huid zitten. ‘Je voelt je vies en gefrustreerd dat je geen goed antwoord hebt.’ Ze helpt Den Haag nu dat antwoord te vinden en werkt mee aan een tactiek om de onaanvaardbare seksuele intimidatie op straat aan te pakken.

Mannen naroepen

Amara neemt tijdens het debat vanavond het woord en deelt met iedereen haar ervaringen. Volgens haar helpt het om de mannen zelf na te roepen en ongewenst aan te raken. ,,Dat kan een middel zijn om ze te laten voelen hoe vernederend dat is. Want je kan wel vragen hoe ze het vinden als hun zusje of moeder zo wordt belaagd, maar dan voelen ze het nog niet zélf.”

Kijkers kunnen via info@haagsevrouwendagen.nl vragen sturen. Deze worden aan het einde van de live-uitzending besproken.

Volledig scherm Amara van der Elst: ‘Je voelt je vies en gefrustreerd dat je geen goed antwoord hebt’. © Henriette Guest

