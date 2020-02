Kijk hier talkshow Spuigasten terug | Zou huidige burgemeester van Delft geschikt zijn voor Den Haag?

Maurits­huis toont een van de succesvol­ste renpaarden en dekheng­sten uit de geschiede­nis

21:06 Het geraamte van een van de succesvolste renpaarden en dekhengsten uit de historie, de Engelse Eclipse (1764-1789), is vanaf morgen te zien in het Mauritshuis in Den Haag. Het skelet, uit de collectie van het Royal Veterinary College in Londen, prijkt er op een expositie van werk van George Stubbs (1724-1806). Deze Brit tekende en schilderde zeer karaktervolle ‘portretten’ van paarden, waaronder Eclipse.