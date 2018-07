Kijk hier waar je veilig kan zwemmen in de Haagse regio

Door bijvoorbeeld blauwalg kan een zwemmer irritaties aan de huid of maag - en darmklachten krijgen. En dat wil niemand na een frisse zwempartij. In Nederland hebben in totaal 35 locaties een negatief zwemadvies. Langs de Haagse en Westlandse kust is het in ieder geval veilig om het water in te springen.



In de Haagse regio gelden er bij een aantal zwemlocaties negatieve adviezen. Zo is het niet verstandig om in de plassen bij Madestein in Den Haag te duiken of een baantje te trekken bij zwemlocatie Wollebrand in Honselersdijk.



Benieuwd of je veilig bij jou in de buurt kan zwemmen? Check het hieronder!