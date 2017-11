'Kijk, ik heb de hond echt geaaid'

Deze vraag is meteen ook een van de belangrijkste lessen van het Snuffelcollege, een scholenproject van de Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren. Het is in het leven geroepen onder meer om bijtincidenten met honden te voorkomen, ongelukken die helaas nog 150.000 keer per jaar gebeuren en vaak bij kleine kinderen. Ongelukken die in de meeste gevallen voorkomen hadden kunnen worden.



Om kinderen te leren begrijpen wanneer je een hond mag aaien en wanneer niet, toog Miranda Penning de Vries gisterochtend samen met haar Australische labradoodle Jeff naar daltonschool de Tandem in Leidschendam. Het Snuffelcollege bestaat uit drie lessen om de lichaamstaal van honden beter te begrijpen en zo gevaarlijke situaties te vermijden.

De klas van juf Pim heeft er al een eerste les met Jeff opzitten, dus helemaal nieuw is de aanwezigheid van de labradoodle in de klas niet. Maar een bijzondere gebeurtenis is het zeker. Een van de kleintjes vertelt spontaan dat zij thuis ook een hond heeft. Een andere kleuter aait de hond en zegt vol trots: ,,Ik heb de hond geaaid.'' Miranda grijpt deze gelegenheid meteen aan om de 'lesstof' nog maar eens te herhalen. Eerst vragen of je de hond mag aaien (aan de juf en aan het baasje) en dan aan de hond zelf, door rustig je hand ter besnuffeling aan te bieden. Pas dan mag er geaaid worden.

Volledig scherm Een voor een mochten de kinderen de hond aaien. © NICO SCHOUTEN

Onverschrokken

De net 8 jaar oud (voor honden is dat oud) geworden Jeff ligt op een kleedje midden in de klas met de kinderen in een kring om hem heen. Een voor een mogen ze hem aaien, de kleine Alex (het is pas zijn tweede week op school) bijt onverschrokken het spits af. De meesten houden zich keurig aan het protocol. Een enkeling ziet bij nader inzien toch af van de geboden kans. Sommigen willen het met een hondenborstel wel. Jeff gaat gewillig op zijn rug liggen, daarbij bepaalde lichaamsdelen tentoonspreidend. Een tafereel dat tot enige hilariteit in de klas zorgt.

Quote Als een hond zijn tanden laat zien, is hij boos Miranda Penning de Vries