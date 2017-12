Kijk mee: Het laatste stuk over Ad

Bestuurder botst tegen verkeerspaal en verkeerszuil

11:19 Er is vanochtend vroeg een automobilist gewond geraakt nadat diegene met veel snelheid op een verkeerszuil en verkeerspaal op de Noordweg in Den Haag botste. Dat meldt District8. De bestuurder is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Door de aanrijding was de Noordweg in beide richtingen afgesloten.