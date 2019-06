Kijk mee hoe een bezette ‘ambassade’ in Leidschendam wordt ontzet door het leger

Vanaf de daken en hangend uit de ramen van de omliggende kantoren zien de Leidschendammers dat het wel héél spannend wordt bij escaperoom Missionroom. Met donderend geraas komen twee Cougar-helikopters over. Een van de kisten vliegt over het kantoorgebouw heen en begint te cirkelen. De andere heli blijft hangen boven kantorengebied Overgoo. Terwijl takken van de bomen breken, bladeren en stof in de rondte vliegen, wordt een touw uit de Cougar gegooid. Een voor een dalen de commando’s van het extractieteam via dat touw af en landen op het dak van de escaperoom.



Het spektakel op het Leidschendamse bedrijventerrein is sluitstuk van een serie oefeningen die de afgelopen twee weken onder de naam Ocelot werden uitgevoerd. ,,Er is ook geoefend op een booreiland en een binnenvaartschip”, vertelt kapitein Niels, die ground liaison officer helikopter is. ,,Hier simuleren we een ambassade met Nederlands personeel die wordt bezet.”



Het team dat de reddingsoperatie moet uitvoeren bestaat uit de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten van de marechaussee, het korps commandotroepen en het 300 squadron helikopters van de luchtmacht.



De opdracht is duidelijk: ontzet de ambassadeur en het personeel uit de ambassade en breng hen in veiligheid. Buiten staan ‘demonstranten’ te schreeuwen en op de ramen te slaan. Binnen loopt ook een aantal van die onruststokers, van wie sommigen zelfs gewapend zijn. Het extractieteam moet van iedereen inschatten hoe gevaarlijk hij of zij is. ,,Je mag best agressief doen”, luidde de instructie van Niels vooraf aan de militairen die voor demonstrant door moeten gaan. ,,Maar reken er wel op dat er agressief terug gereageerd wordt. En geloof me, dat ga je niet winnen.”