Kijk mee hoe zeilschip Bark Europa na maanden weer thuiskomt in Scheveningen

Ozonreini­gers moeten restant lijklucht in portiek­flat verdrijven: ‘Tijd nodig om te verdwijnen’

8:11 Verhuurder WoonInvest heeft zand in de flatkelder in Voorburg weggeschept tegen de overlast van de lijklucht. Die lucht bleef achter na het overlijden van huurder Paul. De man lag veertien dagen dood in huis, met de zon op het raam. Meerdere buren slapen elders vanwege de onverdraaglijke stank in de flat.