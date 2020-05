Kijk terug | Portie comedy van cabaretiers Andries Tunru en Ruud Smulders

Het theater opende voor de coronacrisis altijd de deuren op maandagochtend voor Start Up Comedy, waarbij gasten tussen 07.30 en 10.00 uur konden genieten van cabaretiers en een ontbijt. Dit initiatief is daar een vervolg van. ,,Nu de meeste mensen noodgedwongen thuis zitten, is een portie ochtendhumor belangrijker dan ooit”, aldus Marc Mosmans, creatiefdirecteur van Walvis & Mosmans.