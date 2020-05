Kijk terug | Versla je ochtendhumeur met een portie ochtendcomedy met dit duo

Buitenland­se kijk op coronare­gels: ‘Nederlan­der verlangt té hard naar vrijheid’

12:02 De corona do's and don’ts - halen de 180 nationaliteiten in Den Haag die uit de persconferentie van Rutte? Of vertrouwen ze liever op voorlichting uit het thuisland? ,,Nederland verlangt al te snel weer naar vrijheid. Als Marokkaan sta ik eerder op de rem.”