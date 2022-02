Kijk uit voor sponzen en korrels in Meer en Bos die honden kunnen vergiftigen

‘Zet je afvalcon­tai­ner buiten krijg je een boete, zet je hem binnen krijg je ook een boete’

Ondernemers op de chique winkelstraat Frederik Hendriklaan in Den Haag mogen hun afvalcontainers voortaan niet meer buiten op de stoep zetten. Anders krijgen ze een boete van de gemeente. Maar als ze het afval in hun restaurant, lunchroom of café laten staan, krijgen ze een boete van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. ,,We zitten helemaal klem.’’

14 februari