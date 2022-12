Kijk, we hebben elektriciteit…… en we kunnen het betalen!

Column‘Eindelijk eens een cadeautje van de gemeente’, bazuinde ik rond. Ik mag naar het kerstdiner van de gemeente. ‘Uit duizenden Ooievaarspashouders bent u uitgekozen voor ons gratis kerstdiner. U en uw gezinsleden zijn welkom.’ Ik heb de Ooievaarspas niet, maar dat zal de pret niet drukken, die brief krijg je toch niet zomaar? Ja, wel dus. Er is een blunder begaan bij het versturen van de kerstkaart met de uitnodiging.

Dat moet een vrouw zijn geweest. Vrouwen versturen de kerstkaarten. Heb ik een man nog nooit zien doen. Mannen slepen met kerstbomen. Een ‘aantal mensen’ heeft abusievelijk de uitnodiging voor het Ooievaarspasdiner ontvangen. Hoeveel zegt de woordvoerder wijselijk niet. Alsof dat de blunder minder erg maakt.

Iemand eerst uitnodigen en dan de deur wijzen is niet netjes. Zeker niet in een tijd dat we allemaal op een houtje zitten te bijten in plaats van op een kalkoenenpoot. ‘Bij het aanmelden voor het diner wordt nog een extra controle uitgevoerd’, klinkt het dreigend. Nee, dat zal vast een gezellige boel worden in die kale kouwe hal van het IJspaleis.

Olielamp

Waarom eten we met kerst eigenlijk een kalkoen? Omdat Jezus geboren is uit de kalkoen van moeder Maria? Ik geef direct toe, niet bepaald een respectvolle observatie. Maar wat is er nog wel respectvol aan de kerstdagen? Jezus werd geboren in een schuur, bij het licht van een olielamp. Moet je ’ns kijken wat de mensen aan hun huizen hangen. Vroeger versierden mensen de binnenkant van hun huis – maar daar valt geen eer meer te behalen, nee nu versieren ze ook de buitenkant.

Quote Kerst zit in je hart, dat ligt niet op je bord. Sjaak Bral

Gevels, ramen, schuttingen, oprijlanen, balkons, bomen, bezaaid met lampjes. Flikkerende rendieren, verlichte kerstmannen met ladders en fietsen, complete arrensleeën met bewegende herten, je kan het zo gek niet bedenken of ze hangen het aan de voorgevel. Ik snap niet waar mensen de energie vandaan halen. Waarom doen ze dat? Om op te scheppen? ‘Kijk, we hebben elektriciteit…… en we kunnen het betalen!’

Als we maar te veel hebben. Dan is het goed. We vreten kilometers kalkoen. Gratis zelfs, behalve voor degenen zonder Ooievaarspas. Teleurgesteld dat u niet bent uitgenodigd? Laat ik u dan troosten met een gedachte: kerst zit in je hart, dat ligt niet op je bord. Ik hoop dat u zich in deze kerstgedachte kunt vinden. De rest kan de boom in.

