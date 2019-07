Kijkduin 2.0 wordt anders, gelikter: ‘In een nieuw jasje’

Bouwgeluiden aan het einde van de Kijkduinsestraat richting zee. De contouren van wat een van zeven appartementencomplexen gaat worden in nieuw Kijkduin zijn al enige tijd niet meer weg te denken links van het Atlantic Hotel. Dat beige-blauwe herkenningspunt in de duinen ziet er naast de nieuwbouw in wording opeens een tikje gedateerd uit. Geen nood. Het hotel wordt gestript, vernieuwd, uitgebreid en aangepast aan de nieuwe badplaats, die Kijkduin eind 2022 zal zijn.



Het is het hotel waar heel Kijkduin, een stukje Loosduinen en Den Haag tien jaar geleden te hoop liep tegen het ‘masterplan’ voor de badplaats dat PvdA-wethouder Marnix Norder er verdedigde. De kern van het protest: Kijkduin moet Kijkduin blijven en zeker geen hoogbouw zo vlakbij zee.



Maar het stuk grond bij strand, zee en duinen was en is domweg te veel waard om onbebouwd te blijven. Bovendien was Kijkduin toen al dringend toe aan een opknapbeurt. Hoe mooi was de entree van Kijkduin Bad met links en rechts flats, asfalt en midden op de Kijkduinsestraat geparkeerde auto’s eigenlijk? Je wist niet beter en wat je herkent is vertrouwd, maar toch.