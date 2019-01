Kijkduin opgelucht: Vuurtoren wordt geen theepot

Een ontwikkelaar kwam in december met het plan naar buiten om de vuurtoren een nieuw uiterlijk te geven. Dat kwam hem op flinke kritiek te staan. De toekomstige theepot werd onder andere ‘een kermisattractie’ genoemd en ‘lelijk’.



Na raadsvragen van de lokale VVD heeft de gemeente naar de plannen gekeken. Ook zij erkent dat Kijkduin niet achter het kunstwerk staat en is met de ontwikkelaar om de tafel gegaan. Er is besloten dat de ontwikkelaar samen met de bewoners gaat kijken naar een mooi alternatief voor de vuurtoren.



VVD-raadslid Chris van der Helm bejubelt het besluit: ,,Het is fantastisch nieuws voor Kijkduin dat de icoon, de vuurtoren, gered is en die gekke theepot niet doorgaat. Het heeft zoveel mensen geraakt dat de toren zou verdwijnen. Overal lieten inwoners zich massaal horen.Dat gold ook voor mensen die vroeger trouw- en kinderfoto’s bij de vuurtoren hadden gemaakt en die nu publiceerden om hun band met de toren te laten zien.”



