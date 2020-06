‘Kijken allemaal, wordt leuk’, zegt Mark Rutte over het online-alternatief van festival Parkpop

Hoewel Parkpop zijn 40-jarig jubileum als gevolg van de coronacrisis in rook ziet opgaan, heeft het festival een waardig ambassadeur gevonden om de online-editie onder de aandacht te brengen. In een zomers filmpje roept premier Mark Rutte popliefhebbers op om zondag vanaf 13.00 uur online te gaan kijken.

Die dag komt het grootste gratis popfestival van Nederland via zijn website met een alternatief programma voor in de huiskamer. ‘Kijken allemaal, wordt leuk’, zegt de minister-president, getooid in geel T-shirt en met zonnebril op.

De teaser is gemaakt met hulp van René Bom, nachtburgemeester in ruste en vaste presentator van het festival. Bom en Rutte zijn goed bevriend en treffen elkaar geregeld voor een glaasje en een goed gesprek op hét horecaplein van de Haagse rockscene, de Grote Markt. Afgelopen zaterdag was dat weer het geval. Rutte hoefde niet te aarzelen om een spotje in te spreken. Het filmpje is te zien op de site en sociale kanalen van Parkpop. Volgens René Bom is er nog een shot met zijn goede vriend gemaakt, dat zondag aan het begin van de uitzending wordt getoond.

Stereophonics

Voor de 40ste editie van Parkpop was aanvankelijk een nieuwe aanpak gepland. Deze vrijdag zou het Parkpop-weekeinde worden geopend met een triple van de bands Snow Patrol, Kings of Leon en Stereophonics. Ook voor de zaterdagavond was een betaald concert gepland, dan met de Britse formatie Editors. De zondag was als vanouds de gratis festivaldag. Alles moest echter worden geannuleerd.