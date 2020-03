Kijkers in tranen na openhartig interview met Splinter Chabot en de worsteling rond zijn coming-out

Aanleiding voor het interview was het verschijnen van zijn eerste boek Confettiregen, dat sinds gisteren in de boekhandel ligt. Daarin schrijft hij onder zijn alter ego Wobie al even openhartig over zijn leven. Al op jonge leeftijd ontdekt hij dat hij ‘anders’ is dan zijn leeftijdgenootjes. En hoewel hij uit een liefdevol en ruimdenkend gezin komt, kost het hem enorme moeite zijn geaardheid te accepteren. ‘Ik wilde af van het gevaar en vooral de angst om teleur te stellen’, schrijft hij over de donkerste periode in zijn leven.