Kijkje achter de schermen bij vernieuwde Spoedeisende Hulp

Eeuwig Den Haag JFK sliep bij Leger des Heils

20:02 De legendarische president John F. Kennedy sliep in augustus 1937 als 20-jarige student een nacht bij het Leger des Heils in de Wagenstraat in Den Haag. Hoe kon de zoon van een schatrijke Amerikaan daar belanden? Het is in elk geval echt gebeurd.