Kijkje achter de schermen van Cirque du Soleil: ‘Het is mijn leven geworden’

In de zijtent van de Grand Chapiteau - de Grote Tent - hangt was te drogen. Ruim 100 kostuums zijn in een sopje gegaan, een proces dat tot en met 1 december dagelijks zal worden herhaald op het Malieveld. Onder het motto 'the show must go on' moeten ze voor elke show weer fris zijn.

Een ploeg van vijf vrouwen is hier continu in touw, zodat de 48 artiesten er pico bello uitzien. ,,Elke jurk en elk pak lopen we iedere dag weer na'', zegt Hannah van Ravenstein in het mobiele kostuumatelier van Cirque du Soleil. ,,Er mag geen kraaltje van afvallen en de ritsen moeten soepel bewegen. Dat is niet alleen in het belang van de veiligheid, het is ook in het belang van de show, van het hele plaatje.''