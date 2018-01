Kijkje nemen in gloednieuwe spoedpost Westeinde

Op die dag wordt de afdeling, die is voorzien van de laatste snufjes, officieel geopend. Op de open dag kunnen bezoekers onder meer rondneuzen in een ambulance en laten artsen zien wat er bij een reanimatie komt kijken.



De grootscheepse verbouwing, die jaren heeft geduurd, was vooral nodig omdat de spoedpost kampte met te weinig plek. Meer vierkante meters waren er niet beschikbaar. Omdat het ziekenhuis midden in de binnenstad ligt, is uitbreiden geen optie. Toch is het probleem nu opgelost, puur door de afdeling beter in te delen. Om dat voor elkaar te krijgen, is een team van Amerikaanse experts - veel Amerikaanse steden kampen met hetzelfde probleem - ingevlogen.



De nieuwe afdeling is 'compact én overzichtelijk', aldus een woordvoerder. ,,Er zijn meer behandelkamers en de onderzoeksmogelijkheden zijn uitgebreid, bijvoorbeeld met een verrijdbare CT-scan, zodat patiënten minder lang hoeven te wachten op hun behandeling.''



Oplossingen om de drukte op de spoedpost tegen te gaan, zijn soms heel simpel, legde Frans de Voeght, hoofd van de afdeling, eerder al uit in deze krant. Soms is het een kwestie van heel groot de letters 'wc' op de deur van het toilet zetten, zodat patiënten met hoge nood niet verdwalen en teruggebracht moeten worden.



Bezoekers zijn op 19 januari welkom tussen 14.00 en 18.00 uur. Burgemeester Krikke verricht om 15.30 uur de officiële opening.