Kiki Bertens en Robin Haase terug op oude middelbare school: ‘Elk veldje of muurtje is geschikt als tennisbaan’

Flatmuur

De boodschap vande campagne is duidelijk. De van oorsprong Wateringse Bertens: ,,Toen ik jong was, was ik hele dagen buiten. Ik speelde urenlang tennis tegen de muur van de flat. Ik weet niet of de bewoners daar altijd even blij mee waren, maar uiteindelijk is het wel heel belangrijk dat jonge mensen aan sport doen. Wij delen nu tenniskrijt uit: met een simpele krijtstreep creëer je op elke plek in je buurt een baan. Zo simpel is het.’’