Kilometerslange rijen met EU-kiezers die willen stemmen bij Haagse ambassades

Tweede tiener (16) opgepakt voor gewelddadi­ge overval op avondwin­kel Sunny

14:58 De politie heeft een tweede verdacht voor de gewapende overval op de avondwinkel Sunny aan de Holtenstraat in Den Haag opgepakt. De opgepakte Haagse verdachte is net als de al eerder ingerekende jongen 16 jaar oud. Naast de twee Haagse tieners, is de politie nog op zoek naar een derde verdachte die betrokken is bij de gewelddadige overval van afgelopen vrijdag.