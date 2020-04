Kim (36) levert honderden maaltijden uit eigen ‘voedselbank’

De afgelopen weken circuleerden beelden van mensen die toiletrollen uit elkaars handen grissen en blikken bonen inslaan uit vrees zelf tekort te komen. Maar uit deze rubriek blijkt dat we in deze roerige tijden vooral voor elkáár zorgen. Dit geldt ook voor Kim Hofman. De vrolijke Haagse begon in de eerste week van de coronacrisis met het bereiden van maaltijden. ,,We hebben allemaal de lange rijen gezien voor de Voedselbank, maar die moest op een gegeven moment sluiten”, vertelt Hofman over de reden van haar initiatief. ,,Mensen kregen tegoedbonnen van vijftien euro per persoon waar ze een hele week eten van moesten kopen. Dat is niet te doen. Toen dacht ik: dit kan ik wel. Ik heb hier en daar posters opgehangen dat ik maaltijden wilde maken. Daar begon het mee.”