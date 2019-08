Kim Wehrmann-Cassar: 'Focus op mentaal aspect ontbreekt in het tennis'

In een poule van drie speelsters zegevierde de 28-jarige Kim Wehrmann-Cassar gisteren door gemakkelijk met 6-1, 6-0 te winnen van Mylene van der Voort. Eerder in de week won ze eveneens simpel van de Delftse Livia Cirnu met 6-3 en 6-0. ,,Ik speelde goed in de twee wedstrijden. Allebei mijn tegenstanders zeiden wel dat ze normaliter in de 'drie' spelen en ik speel altijd in de 'twee'. Dus ik denk dat dat de reden is.''