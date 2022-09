Kind aangereden door motorrijder op Koningstraat

Muizen zitten supermarkt in The Mall ook op zaterdag dwars: Jumbo is hele dag gesloten

De Jumbo in The Mall of the Netherlands is ook op zaterdag de hele dag dicht geweest. De supermarkt moest vrijdag op last van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de deuren sluiten omdat er muizen rondliepen.

10 september