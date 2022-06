Kind gewond aan hoofd na aanrijding met auto

Karel vindt op zolder oude foto’s van paraderen­de Josephine Baker op Schevenin­gen: nu in expositie

Jarenlang lag een oude hutkoffer van zijn moeder op zolder. Tijdens een coronalockdown had kleinkunstenaar Karel de Rooij eindelijk tijd om daar in te duiken. Er zaten affiches, oude hoeden en foto’s in uit de tijd dat Scheveningen nog een mondaine badplaats was.

10 juni