‘Kind in Moerwijk met dode rat in de hand, dit is echt schandalig en schokkend’

Moerwijkers die verlost willen worden van de rattenplaag in hun wijk demonstreren op 6 juli samen met de SP tegen het feit dat er zoveel ratten in de wijk rondlopen. Ze bieden ook een ratten-manifest aan bij de gemeente en bij de woningcorporaties die er woningen verhuren.

,,Het moet een positieve demonstratie zijn", zegt Rick Hoefsloot van de SP. De groep betogers loopt in de omgeving van het Heeswijkplein en er zal ook muziek zijn. Voor die tijd worden nog flyers verspreid. ,,We willen tijdens de actie op een positieve manier laten zien dat het rattenprobleem moet worden aangepakt. We gaan niet met de beschuldigende vinger naar elkaar wijzen. We willen op een goede manier het gesprek aangaan.”

Hoefsloot sprak gisteravond met bewoners in het wijkcentrum over alle ratten en is geschrokken van hun verhalen, zegt hij. ,,We horen van ouders dat hun kinderen niet kunnen buitenspelen omdat er overal ratten rondlopen. Een ouder zag zijn kind met een dode rat in zijn hand. Dit is echt schandalig en schokkend.’’

Kliekjes

De rattenplaag treft vooral Moerwijk-Oost en Mariahoeve. Wethouder Richard de Mos stelde vorig jaar een rattenoffensief in. Een nieuwe APV treedt op 1 juli in werking met daarin een voederverbod. Wie na die datum brood of andere etensresten geeft aan eenden, vogels of andere dieren kan rekenen op een boete van 95 tot 140 euro. Er wordt op gehandhaafd en er komen nieuwe borden met de waarschuwing dieren niet te voederen. De gemeente plaatst in de wijken meer bakken waar moslimbewoners hun kliekjes in kunnen deponeren. Er wordt dan compost van gemaakt.

SP’er Hoefsloot zegt dat de buurtbewoners moeten gaan beseffen dat ze geen eten of afval meer op straat moeten gooien. Evenwel moet ook de gemeente volgens hem een tandje bijzetten. ,,Bewoners hebben het idee dat hun meldingen over zwerfvuil en niet-maaien niet voortvarend worden opgepakt.’' Ze voelen zich door de gemeente niet serieus genomen, stelt hij.

Quote Hele pakken bami worden vanaf het balkon naar beneden gegooid!