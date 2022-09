Kind naar ziekenhuis na aanrijding in Egelantierstraat

Onbemande shuttlebus­jes kunnen bijna nergens meer rijden

De onbemande shuttle van en naar het HagaZiekenhuis keert definitief niet terug. De Haagse vervoerder HTM probeert al jaren groen licht te krijgen om met het voertuig over de openbare weg te rijden. Maar de RDW ligt dwars. Het bedrijf gooit daarom de handdoek in de ring. De vrees is dat ook andere projecten met onbemande shuttles in Nederland nooit de weg op mogen.

24 september