Kind zwaargewond na aanrijding op Loosduinseweg, automobilist slaat op de vlucht

UPDATE Fietser zwaarge­wond na aanrijding, verderop brandende auto gevonden

Bij een aanrijding met een auto op de Dierenselaan in Den Haag is een fietser zondagavond zwaargewond geraakt. De automobilist is daarna doorgereden. Even verderop is een brandende auto, mogelijk het vluchtvoertuig, teruggevonden.

10:28