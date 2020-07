Kinderartsen: ‘Ouders, hou je zieke kind niet bij ons weg uit angst voor corona’

Kinderarts dr. Ralph Leunissen van Haaglanden Medisch Centrum zag onlangs een tienermeisje met astma op de Spoedeisende Hulp dat zó lang had doorgelopen met benauwdheid dat ze moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Een opname die mogelijk niet nodig was geweest als haar ouders of verzorgers eerder aan de bel hadden getrokken over de ernst van haar benauwdheid. Maar die deden dat niet uit angst voor besmetting met corona bij de huisarts of de specialist.