Kinderboekenfestival wordt volwassener: ‘UP is minstens even eigenwijs als Boekids’

Eerst was er Boekids Festival voor kinderen, toen Boekids University voor leerlingen van 10 tot 16 jaar. Nu is er Boekids UP. "UP is de volwassen broer, maar minstens even eigenwijs en rebels", reageert festivalmanager Marije Schoorl. Op zondagavond 9 juni gaat UP in première. Young Adults, maar ook oudere jongeren kunnen er de magie opsnuiven van (e)books, bestsellers uit de wereldliteratuur en fancy pockets. Schoorl: "Onze (op)groeiende aanhang willen we graag vasthouden met een eigen festivalavond. Waar Boekids eindigt, begint UP met interactieve workshops, films en lekkere muziek die past bij deze doelgroep. Zoals Jan Terlouw Junior & The Nightclub en de Engelse schrijfster Katherine Rundell."