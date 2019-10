Kinderboekenwereld in teken van reizen: 'Als lezer ben je in een andere wereld'

Wat kunnen we volgend jaar verwachten?

,,In december bestaat het Kinderboekenmuseum 25 jaar. Dan openen we een nieuwe tentoonstelling, die gaat over de eigenwijze kinderen van Annie M.G. Schmidt, zoals Pluk van de Petteflet. Iedere herfstvakantie hebben we een vakantieprogramma. Dat trekken we nu samen met de boekenweek tot één oktoberprogramma. Maar het is bij ons iedere week kinderboekenweek."