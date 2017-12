Kinderen aanmelden op meerdere basisscholen

Momenteel is de gemeente samen met de scholen bezig met de ontwikkeling van een applicatie, die de duizenden aanmeldingen straks op een eerlijke manier moet verwerken. De ingewikkelde en kostbare operatie is het gevolg van een tik op de vingers van toenmalig staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker. Volgens hem is het oude aanmeldsysteem, waarbij ouders hun kind slechts op één basisschool mochten inschrijven, in strijd met de wet.

Ouders die vorig jaar in het geweer kwamen tegen de in hun ogen oneerlijke aanmeldprocedure, hopen dat kinderen straks meer kans hebben om terecht te komen op hun favoriete (lees: populaire) basisschool. Ze kunnen immers wedden op meerdere paarden.

Quote Zo hebben ze langer de tijd om hun kind te leren kennen Gerard van Drielen

Maar volgens Gerard van Drielen, die spreekt namens alle schoolbesturen, verandert er wat dat betreft niet veel. ,,Het oude systeem functioneerde ook prima in dat opzicht. Een heel groot aantal kinderen kwam al op de eerste keuze terecht.'' Het belangrijkste voordeel van het nieuwe systeem is volgens hem eerder het feit dat ouders hun dochter of zoon pas mogen aanmelden als het kind drie jaar oud is in plaats van één jaar. ,,Zo hebben ze langer de tijd om hun kind te leren kennen en een school te vinden die bij haar of zijn behoeften past.''

Voorrangsregels

Peuters mogen vanaf 1 oktober dus overal worden aangemeld, ook buiten de wijk. Er zijn echter vier voorrangsregels, die 98 procent van de scholen toepast. Kinderen die al een zus of broer hebben op school krijgen bijvoorbeeld voorrang. Dat geldt ook voor diegene die een ouder heeft die er lesgeeft of een kind dat in de buurt woont. Nieuw is de regel dat peuters die op een peuterschool zitten die samenwerkt met een basisschool daar ook voorrang hebben.