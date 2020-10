Kinderen die slachtoffer waren van Holocaust zondag in Den Haag herdacht na PVV-motie

Ruzies in Haagse coalitie over ‘racisti­sche’ motie ‘kansarme allochtone’ bevolkings­groei uitgepraat

10 oktober Coalitiegenoten in de Haagse raad hebben het conflict bijgelegd met de VVD over haar steun aan de motie van de PVV over ‘(kansarme) allochtone’ bevolkingsgroei. De liberalen krijgen waarschijnlijk wel hun zin in een andere hoog opgelopen ruzie, over kunstsubsidies. Daar mag extra geld bij, om een aantal instellingen overeind te houden, waaronder Crossing Border.