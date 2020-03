Kinderen gaan massaal op berenjacht

We zitten momenteel natuurlijk massaal binnen, maar voor kinderen gelden minder strenge regels. Daarom is de berenjacht bedacht, zodat kinderen een doel hebben als ze even buiten zijn voor een wandeling.

De jacht op knuffelberen is overgewaaid uit Australië, is razend populair in België en krijgt steeds meer voet aan de grond in Nederland. Het prentenboek Wij gaan op berenjacht van Michael Rosen en Helen Oxenbury zou de oorspronkelijke inspiratie zijn voor de activiteit.

In het boek uit 1989 gaan vier kinderen met hun vader op zoek naar een beer en ze komen oog in oog te staan met een échte beer. De berenjacht die nu massaal op straat gehouden wordt, is een stuk veiliger. Hoe werkt het? Je zet een beer of ander knuffelbeest voor het raam en kinderen kunnen vervolgens op ‘jacht’ gaan en beren spotten in hun eigen wijk. Het is niet de bedoeling dat gezinnen er met z'n allen op uit gaan om beren te spotten. De berenjacht is puur bedoeld als pleziertje voor kinderen die een ommetje maken in de buurt.