Kinderen gewond bij kelderbrand

Binnen&buiten Landelijk gevoel middenin de drukke stad: 'Sociale karakter van een tuin vind ik prachtig'

8:55 Jannie van Maldegem (58) is eigenlijk geen fan van tuinieren. Ze doet het dan ook zo min mogelijk. De tuin achter haar huis aan de Kofschipkade in Zoetermeer is vooral 'makkelijk' en 'natuurlijk'. Maar een bijzondere plek is het zeker, aan de rand van de stad, in de wijk De Leyens.