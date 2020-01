Kinderen hoeven zich niet te vervelen tijdens lerarenstaking: Dit kan je met je kroost doen

Meerdere partijen gaan strijd aan tegen Haagse woningnood: ‘Geld moet niet bepalen waar je woont’

7:02 Het tekort aan goedkope huurwoningen vraagt om creatieve oplossingen. Woningcorporaties en projectontwikkelaars die meer samenwerken is er daar een van. De gemeente Den Haag was hier al enthousiast over en nu pakken Haag Wonen en AM de handschoen op. Zij willen dat inwoners overal kunnen wonen, ongeacht hoeveel ze verdienen.