Kinderen laten zien hoe je veilig een roltrap gebruikt

Om kinderen veilig om te laten gaan met de bewegende treden verzorgt het Liftinstituut gratis lespakketten. Kinderen van basisschool De Tandem in Leidschendam mochten gisteren het 250ste techniek-lespakket in ontvangst nemen tijdens de feestelijke bijeenkomst 'Met de roltrap naar de film' in bioscoop Pathé Spuimarkt.



Onder leiding van presentator Pepijn Gunneweg, bekend van onder meer de BZT-show en Foute Vrienden, en presentator Bart Meijer, bekend van Het Klokhuis en de Beste Vrienden Quiz, deden de kinderen en ouders mee aan een veiligheidskennisquiz. Want wat weten zij nu eigenlijk over de veiligheid van roltrappen?



,,Mensen kennen de gevaren van roltrappen vaak niet'', zegt John van Vliet, directeur van het Liftinstituut. ,,Veel ouders laten hun kinderen op de roltrap spelen en houden er geen rekening mee dat hun kinderen dan met hun vingers vast kunnen komen te zitten. Dat kan erg gevaarlijk zijn. Want een roltrap stopt niet zomaar.''



Ook presentator Pepijn Gunneweg kent de risico's van de roltrap. ,,Ik heb als kind wel eens vastgezeten met mijn veters. Dat was best eng. Je hele voet kan dan worden meegetrokken. Gelukkig ging mijn veter snel los, maar het had ook anders kunnen aflopen.''