Kinderen leren tijdens ‘snuffelcollege’ met honden om te gaan

Tientallen vingers gaan de lucht in als Penning vraagt wie het eens wil proberen. Een blond meisje loopt met wapperende handen naar het midden van de kring, vraagt beleefd of ze Jeff mag aaien en hurkt dan bij de liggende hond. Hij mag er lief uitzien met zijn lange oren en volwassen puppy-ogen, maar als hij rechtstaat is Jeff bijna net zo groot als sommige kinderen. ,,Kijk, hij kwispelt. Wat betekent dat?" vraagt Miranda. ,,Hij is blij!”



,,Het is belangrijk dat de kinderen de lichaamstaal van de hond leren begrijpen", vertelt Miranda. ,,In de vorige les heb ik met een snuffelpop uitgelegd dat je honden met rust moet laten als ze hun staart tussen de benen hebben, hun oren naar achteren staan of als ze slapen. Maar het belangrijkste is niet bang te zijn. Kinderen die bang zijn gaan gillen, met de armen wapperen of wegrennen. En dat soort gedrag lokt bepaalde reacties uit bij een hond.''