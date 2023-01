Kinderen met een beperking kunnen ook schaatsen door dit frame: ‘Ze voelen dat gladde ijs’

Plaats Delict Record vondst wapens in huis van oud-officier die link heeft met oorlogsmis­da­di­ger Pieter Menten

Rond oudjaar is weer veel illegaal zwaar vuurwerk in beslaggenomen. Maar de politie trof in augustus 1984 in een woning in de Gasseltestraat echte vuurwapens aan, mogelijk de grootste collectie ooit. De eigenaar, Kurt Görlitz, was kort daarvoor overleden en zo kwam zijn bijzondere verzameling aan het licht.

5 januari