Kinderen mogen alsnog een dagje op de stoel gaan zitten van de topmannen en vrouwen

Directeur Daniël Roos is blij dat het project door kan gaan. ,,Afzeggen was geen optie, want juist onze leerlingen hebben al zoveel last van de schoolsluiting. Dat is heel pijnlijk, vind ik. Want zij zijn even slim en talentvol als iedereen, alleen hebben ze de pech dat ze opgroeien in een omgeving waar dat minder makkelijk tot uiting komt.”