Kinderen ontmoeten verzetsheld in Madurodam

VIDEOHet Jaar van Verzet werd vandaag afgesloten in Madurodam met een speciaal evenement voor schoolkinderen. Tientallen leerlingen kregen de kans om verzetsheld Rudi Hemmes (95) te ontmoeten en vragen aan hem te stellen. De vraag die Hemmes het meest bijbleef, was of hij het niet allemaal al was vergeten. In de video geeft hij daar antwoord op.