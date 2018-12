Kinderen tellen alle vissen in Sea Life: 'Vooral kwallen heel moeilijk'

Samenvatting Van Barneveld kapot van uitschake­ling: ‘Wat heeft het voor zin?’

7:37 De missie van Raymond van Barneveld (51) om zich met de beste darters van de wereld te meten, is al na één avond voorbij. In de tweede ronde is WK-debutant Darius Labanauskas (42) uit Litouwen in vijf sets te sterk voor de vijfvoudig wereldkampioen uit Den Haag, die zijn 27ste WK speelde. Of hij volgend jaar nog terugkeert om afscheid te nemen is maar sterk de vraag.