Kinderen trekken doktersjas aan en oefenen alvast op eigen pop

Door met een open dag meer dan tweeduizend volwassenen en kinderen te laten zien wat er allemaal gebeurt in het Haga aan de Leyweg, heeft het ziekenhuis op een pragmatische manier ook ingezet op het werven van nieuw personeel. Het Haga Ziekenhuis is, net als alle andere ziekenhuizen in Nederland, naarstig op zoek naar specialistische verpleegkundigen voor onder meer de Spoedeisende Hulp en het inpandige Juliana Kinder Ziekenhuis (JKZ). Een ziekenhuis staat of valt, vrijwel letterlijk, met goed gekwalificeerd personeel.



Maar het invullen van vacatures in de zorg is in tijden van aantrekkende economie nu eenmaal lastiger dan in economisch minder gunstige perioden. Het is de 'natuurwet' waaraan personeelsmanagers in de zorg zich moeten onderwerpen. ,,Het is heel mooi dat we vandaag ook sollicitatiegesprekken voeren", zegt Daniëlle van Zijp, HR-manager van het Haga.