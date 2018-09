Kinderen uit Duindorp rappen trots over hun wijk

De rappers in de clip zijn Anna-Jade, Jemuel, Joshua, Kayleigh, Mana, Mike, Ryvano, Timo en Quincy. Zij hebben samen met Colgecen rapworkshops gedaan, teksten geschreven en de video opgenomen. ,,Er lijkt een donkere wolk boven Duindorp te hangen na alle negatieve berichtgeving’’, zegt Colgecen. ,,Ik wilde de trots van Duindorpers laten zien omdat zij deze leken te verliezen. En dat is gelukt. Het is eerlijk waar een van de leukste projecten die ik heb gedaan. De sfeer was zo goed en iedereen heeft een steentje bijgedragen.’’

Antwoorden

De tekst is ontstaan uit antwoorden die de kinderen gaven op de vraag wat Duindorp mooi en bijzonder maakt. ,,Voor een rap heb je steekwoorden nodig. Die kreeg ik uit de antwoorden van de deelnemers op vragen over hun dorp. Het ging bijna als vanzelf, want ze zijn apetrots op hun dorp en alles wat erbij hoort.’’



Colgecen maakt vaker video’s over wijken. Zo ging hij al aan de slag bij de Molenwijk, Loosduinen en Segbroek. ,,Tijdens het maken van de video’s zie je de wijk nog meer verbinden. Jong en oud komen samen om mee te helpen. Ouders zijn geroerd als zij hun kinderen terug zien in de clip waar zij zo hard aan hebben gewerkt. Het is fantastisch om te doen.’’



