Kinderen uit hele land doen auditie voor conservatorium: ‘Talent alleen is niet genoeg’

Met witte kousen, een knuffelbeer onder de armen en een hand in die van mama geschoven, huppelt een meisje over de parkeerplaats. Helena Heijster, negen jaar oud?, vraagt de coördinator bij de aanmeldbalie. ,,Klopt het dat jij volgend jaar naar groep zeven gaat? Met twee handen op de balie gaat het meisje op de toppen van haar tenen staan. Ja, en dat wil ze doen aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. ,,Dan mag je doorlopen naar de kleedkamers.”



Daar zinken de meisjes en een klein, tenger jongetje neer voor ronde spiegels – denken daarbij waarschijnlijk aan hoe Nora Devan dit ook deed in Step Up. Maar daar was geen moeder om een rugnummer op te spelden. ,,Oei, je hebt je pakje binnenstebuiten aan!” roept eentje zenuwachtig uit. Anderen pulken onvermoeibaar aan knotjes, proppen uitstekende haren terug in netjes. Schoentjes worden extra strak gebonden en de eerste pliés worden geoefend.



Lees verder onder de foto.